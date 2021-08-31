"سيمنز": لا توجد أي عقبات أمام إنشاء شبكة قطارات تعمل بالهيدروجين في روسيا

قال ألكسندر ليبروف، رئيس شركة "سيمنز" العالمية في روسيا، إن الشركة لا ترى أي عقبات أمام إنشاء شبكة قطارات ركاب تعمل بالوقود الهيدروجيني في روسيا.

وقال ليبروف لـ"سبوتنيك": "سيمنز لديها تطورات في هذا الاتجاه، من المخطط بالفعل استخدام هذا القطار في عام 2024. يتم اختباره في مواقع تجريبية. تحدثت مع إدارة السكك الحديدية الروسية، واتفقنا على النظر في هذا الموضوع".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون الموضوع قريبا بالفعل، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطوير وإنشاء البنية التحتية. تمتلك شركة سيمنز حلاً كاملاً للدورة بأكملها، من التوليد إلى النقل، وتخزين الهيدروجين، وإعادة التزود بالوقود، وبالطبع القطارات نفسها. هنا، نحن نعمل بالفعل بنشاط، والشركة مستعدة لمناقشة الموضوع بالتفصيل مع شركة السكك الحديدية الروسية".

وتابع: "بشكل عام، أرى الهيدروجين كشكل مثير من أشكال الطاقة المدمجة مع البطاريات في المستقبل".

وأكد ليبروف: "من الواضح أنه من المستحيل اقتصاديًا تزويد كل شيء بالكهرباء في وقت قصير. لذلك، تتم الآن مناقشة موضوع الهيدروجين بنشاط ليس فقط فيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية، ولكن بشكل عام كمصدر للطاقة".