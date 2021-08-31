الكرملين: واشنطن تستطيع التأثير على زيلينسكي وحثه على تنفيذ اتفاقيات مينسك

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتابع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن عن كثب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع التأثير على الرئيس الأوكراني لحثه على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نرى أن من حقنا التدخل في العلاقات بين دولتين ذاتي سيادة، الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولن نفعل ذلك، لكننا سنتابع هذه الزيارة عن كثب".

وأضاف "نحن نتابع نتائج هذه الزيارة عن كثب من منطلق أن الولايات المتحدة تستطيع استخدام تأثيرها على السيد زيلينسكي وحثه على تنفيذ اتفاقيات مينسك، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا في باريس، وأن يتخلى عن التصرفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالغ بعملية مينسك للتسوية".

ويقوم زيلينسكي بزيارة عمل للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس جو بايدن غدا الأول من سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي للمحادثات الأوكرانية الأميركية في واشنطن هو إشراك الولايات المتحدة في التسوية السلمية للصراع في دونباس؛ وكذلك مناقشة خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" وضمانات أمن الطاقة لأوكرانيا.