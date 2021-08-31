شويغو: روسيا تزيد إنتاج الطائرات العسكرية العصرية

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو كشف، خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة في يوم 31 أغسطس/آب 2021، أن الصناعة الدفاعية الروسية سلمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 15.5 ألف قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة خلال 8 شهور من عام 2021، وأشار إلى أن نسبة العتاد العسكري العصري الذي يملكه الجيش الروسي يجب أن تبلغ 71.9% في نهاية العام.

وتحرص وزارة الدفاع الروسية على تزويد القوات الروسية بالطائرات العسكرية العصرية، ومن أجل ذلك تحث وزارة الدفاع، الصناعة الدفاعية المحلية على إنتاج المزيد من الطائرات العسكرية العصرية. ونوه وزير الدفاع إلى أن نسبة الطائرات العصرية التي تشتريها وزارة الدفاع وتسلمها إلى القوات المسلحة في ارتفاع مستمر.

وظهرت نماذج أسلحة روسية حديثة في معرض "أرميا 2021" الذي اختتم فعالياته في 28 أغسطس/آب في ريف العاصمة الروسية موسكو، حيث عرضت نحو 1.5 ألف شركة روسية وأجنبية أكثر من 28 ألف قطعة من منتجاتها التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري أو مزدوج عسكري وسلمي.

وذكر وزير الدفاع الروسي أن معرض "أرميا 2021" شهد توقيع 45 عقدا لتوريد ما قيمته أكثر من 500 مليار روبل للقوات المسلحة الروسية.