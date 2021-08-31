إبرام اتفاقية لإنشاء نظام دفاع جوي مشترك بين روسيا وطاجيكستان

أعلن نائب رئيس لجنة التنسيق لشؤون الدفاع الجوي التابعة لمجلس وزراء الدفاع لبلدان رابطة الدول المستقلة، الفريق أول يوري غريخوف، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة، أنه يجري العمل لإبرام اتفاقية لإنشاء نظام دفاع جوي إقليمي مشترك بين روسيا وطاجيكستان.
آستراخان - سبوتنيك. وقال الفريق أول غريخوف، في إحاطة، إن: "اتفاقية تشكيل نظام الدفاع الجوي الإقليمي المشترك بين روسيا وطاجيكستان، الموقعة في 27 أبريل/ نيسان عام 2021، في مرحلة التصديق".
كما أشار الفريق أول غريخوف إلى أنه "في الوقت الحالي ، يخضع مشروع الاتفاقية بشأن تشكيل نظام الدفاع الجوي الإقليمي المشترك بين روسيا وطاجيكستان لعملية التنسيق داخل الدولتين". وعند الانتهاء من هذا العمل، سيتم عرض مشروع هذه الاتفاقية على وزيري دفاع البلدين للتوقيع عليها.
ووفقًا للفريق أول غريخوف، فإن هناك "عملاً مستمرًا من أجل التطبيق العملي لاتفاقيتين، إحداهما بين روسيا وجمهورية أرمينيا وثانيتهما بين روسيا وجمهورية كازاخستان".
يذكر أنه في الوقت الحاضر، تشمل قوات ووسائل الدفاع الجوي التابعة لنظام الدفاع الجوي المشترك لدول رابطة الدول المستقلة 19 وحدة عسكرية تابعة للقوات الجوية، و38 وحدة عسكرية تابعة لقوات صواريخ الدفاع الجوي، و15 وحدة عسكرية من قوات الاستطلاع اللاسلكي التقني، و9 ألوية تابعة لقوات الدفاع جوي، و3 وحدات للحرب الإلكترونية.
هذا تجري إدارة عمليات هذه القوات والوسائل من قبل القيادات الوطنية في دول رابطة الدول المستقلة، بينما يتم تنسيق الأعمال المشتركة من قبل رئيس لجنة التنسيق لشؤون لدفاع الجوي.
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