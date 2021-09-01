طائرات مسيرة روسية تثير اهتمام بلدان الشرق الأوسط

استحوذت طائرات مسيرة عرضتها شركة "كرونشتادت" الروسية في معرض الأسلحة "أرميا 2021" على اهتمام وفود أجنبية.

وأبدت وفود 20 دولة الرغبة في استيراد طائرات "أوريون – أ"، حسب مصدر إعلامي في شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة.

وأثارت طائرة "سيريوس" أيضا اهتمام ممثلي دول أجنبية. وجرت مباحثات بشأن توريد طائرات "أوريون" لدول أجنبية بمشاركة مندوبي شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت". أما بالنسبة لطائرات "سيريوس" فلن يبحث صانعها توجيهها للتصدير إلا عندما يبدأ توريدها للقوات المسلحة الروسية.

وكشف سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، أن الاهتمام الأكبر بمنتجات الشركة أبدته بلدان الشرق الأوسط.

وأشار جهاز الإعلام التابع لشركة "كرونشتادت"، نقلا عن المدير العام، إلى أن معرض "أرميا" أكد ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الشركة.

وأوضح المصدر أن طول الطائرة المسيرة أوريون يصل إلى 8 أمتار، وباع الجناح 16 مترا، كما يبلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 1150 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها الملاحية 200 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع طائرة "أوريون" الصعود إلى ارتفاع 7 كيلومترات. ويمكنها البقاء محلقة في الجو خلال 24 ساعة.