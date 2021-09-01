لافروف: مواقف الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحد من التسلح ما زالت بعيدة لكن الحوار سيستمر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مواقف الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحد من التسلح ما زالت بعيدة لكن الحوار سيستمر.

كما أشار لافروف إلى أن موسكو وواشنطن تستعدان لبدء اتصالات جديدة بشأن الأمن السيبراني.

وقال لافروف: "بشكل عام [ممثلو روسيا والولايات المتحدة] تحدثوا عن الحاجة إلى إقامة حوار حول الأمن السيبراني. هذا موضوع آخر لم نتمكن من التواصل بشأنه مع واشنطن منذ عدة سنوات ... مثل هذه الاتصالات حول هذا الموضوع يتم التحضير لها الآن. لذلك، هناك سبب للاعتقاد بأننا في بعض المناطق سنقلل بشكل طفيف التوتر على الساحة الدولية".

كما أعرب عن ترحيب بلاده بتصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول توقف الولايات المتحدة عن التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال الوزير الروسي خلال اللقاء مع طلبة معهد موسكو للدراسات السياسية: "هذه اللحظة ممتعة للغاية، فقد صرح كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية بايدن ورئيس فرنسا ماكرون. كلاهما تقريبًا بفاصل يوم أو يومين، أعلنا أن الوقت قد حان الوقت للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل فرض الديمقراطية عليها بأسلوب غربي. نحن نرحب بهذه التصريحات. لقد طالبنا منذ فترة طويلة بتعلم الدروس من المغامرات التي يخوضها نظراؤنا الغربيون في العقود الأخيرة".

وأضاف لافروف: "بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، فإن أهم شيء بالنسبة لنا هو ضمان أمن حلفائنا، دول آسيا الوسطى. لأنهم: أولاً، هم رفاقنا في السلاح، وثانيًا، يعتمد أمن الحدود الجنوبية لروسيا بشكل مباشر على ذلك [ضمان أمن الحلفاء]".