بوتين يشدد على أهمية نظام التعليم التقليدي في المدارس والجامعات

وقال بوتين في لقاء مع التلاميذ في "يوم المعرفة" بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، اليوم الأربعاء: "إن كفاءة عمل الشخص هي أحد معايير كفاءة العمل والقدرة على العمل ضمن فريق. كيف يمكن العمل ضمن فريق، إذا كانت الدراسة عن بعد؟ هذا مستحيل".

وأضاف قائلا: "أحد أهم معايير النجاح، والتي يجب أن يتمتع بها الشخص، سوف تتلاشى".

في وقت سابق، أعلن وزير التعليم سيرغي كرافتسوف أن روسيا تعتزم إعداد المدارس للدوام بشكل كامل ابتداء من الأول من سبتمبر/ أيلول، مؤكدا أنه لا توجد خطط لإدخال التعليم عن بعد في روسيا.

وأوضح كرافتسوف في إفادة صحفية أن المدارس الروسية، بدءًا من العام الدراسي الجديد، ستبدأ في رفع العلم الوطني.