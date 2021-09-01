مدراس روسيا تقرع الجرس الأول احتفالا بيوم المعرفة.. تاريخ إنشاء العيد

تحتفل روسيا في الأول من أيلول / سبتمبر من كل عام بيوم المعرفة، وهو اليوم الذي يبدأ فيه عادة العام الدراسي في روسيا وعدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وأصدرت هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بتاريخ 15 حزيران / يونيو عام 1984 مرسوما تضمن إعلان الأول من سبتمبر يوم المعرفة.

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وتشهد المدارس في صباح هذا اليوم تنظيم اصطفاف احتفالي للتلاميذ بحضور أولياء أمورهم، وتلقي إدارة المدرسة وأساتذتها كلمات ترحيبية بتلاميذ الصف الأول، ويقدم التلاميذ وأولياء أمورهم الزهور للمعلمين ويهنئونهم ببدء العام الدراسي.

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ويعتبر قرع "الجرس الأول" من أهم التقاليد المتبعة في روسيا في هذا اليوم، حيث يحمل أحد طلاب الصف المنتهي على كتفه تلميذا من الصف الأول الذي يحمل بيده جرسا يقرعه وهما يدوران أمام صفوف التلاميذ إيذانا ببداية السنة الدراسية.

ونظم ناشطون من مدارس سانت بطرسبرغ، في حديقة كاثرين الواقعة في ضواحي مدينة بطرسبورغ، مساء أمس الثلاثاء، احتفالا بيوم المعرفة، وأقيم عرض جوي بمساعدة 1000 طائرة مسيرة، واصطفت الطائرات بدون طيار في السماء ورسمت الأضواء المنبعثة صورة الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين، والأبجدية الروسية، وقلم الريشة، وكتابا، وخريطة روسيا.

ووفقا لموقع "نوفوستي في تومسك" الروسي، نظمت مدينة تومسك احتفالات لتلاميذ المدارس، أقيمت في باحات المدراس لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.