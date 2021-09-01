الرئيس الروسي يتحدث عن حلم طفولته

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه كان يفكر عندما كان طفلا، في مهنة بحار أو طيار، وحتى العمل في مجال الاستخبارات بالخارج وهو ما تمكن فعلا من تحقيقه.

سأل أحد المشاركين الرئيس الروسي، في لقاء مع تلاميذ مركز الأطفال "أوكيان" في مدينة فلاديفوستوك، عما كان يحلم به وما إذا كانت أحلامه قد تحققت.

رد بوتين: "مثل الكثير من الأولاد، أردت أن أصبح بحارا، ثم طيارا، ثم رغبت بالعمل في الاستخبارات وتمكنت لاحقا من تحقيق ذلك. بهذا الشكل تبلورت حياتي. في بعض الأحيان أتساءل كيف تحقق ذلك. هذا في الواقع أمر صعب، لا يمكنك المجيء والقول: أريد أن أصبح ضابط استخبارات، وعلى الفور يحققون هذا الطلب لك. ولكني فعلت ذلك وتحقق الأمر".

وشدد بوتين، على أن هذا ليس الشيء الرئيسي على الإطلاق، بل أن التركيز في المدرسة والأسرة والوسط المحيط، كان على هدف واحد وهو تكريس الذات لخدمة الوطن.

وقال بوتين "واليوم أفعل ذلك بالضبط. وأعتقد أنني بهذا المعنى تمكنت من تحقيق ما حلمت به".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد اليوم خلال زيارة إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي على أهمية نظام التعليم الحضوري في المدارس والجامعات.