روسيا تنتج سيارة فخمة جدا تعمل بنوع جديد من الوقود

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سيارة "آوروس هيدروجين" التي تم تقديمها إلى المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الروسي، لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون وهو واحد من غازات الدفيئة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض. وتكفي كمية الوقود الهيدروجيني التي يمكن تزويد السيارة بها لـ600 كيلومتر.

وتعد سيارة "آوروس" أول سيارة روسية فخمة جدا رأت النور في القرن الـ21، ولها عدة أنواع منها السيارة الرئاسية.

ومن المساهمين في مشروع "آوروس" مؤسسة عربية إماراتية هي "صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية".