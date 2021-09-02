الصندوق الروسي يستثمر نحو 535 مليون دولار في لقاحات كورونا

صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، بأن الصندوق استثمر 22 مليار روبل [نحو 302.2 مليون دولار] في اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" و 17 مليار روبل [نحو 233.5 مليون دولار] في "سبوتنيك لايت".

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال دميترييف على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لإقناع عدد كبير من البلدان بأن "سبوتنيك" هو أحد أكثر اللقاحات أمانًا وفعالية، خاطر واستثمر 22 مليار روبل في هذا العمل".

وأضاف: "تمثل استراتيجيتنا الإضافية في المستقبل في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي استثمر فيه صندوق الاستثمار الروسي 17 مليار روبل ليس فقط لتوفير إعادة التطعيم للروس أو استخدامه كلقاح مستقل، وإنما لاستخدامه كلقاح داعم".

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 أُلغي بسبب جائحة فيروس كورونا؛ وأعلنت مؤسسة "روس كونغرس"، في أوائل مارس/ آذار، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك (شرقي روسيا).

جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أُسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 مايو/ أيار 2015؛ ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ويهدف إلى تعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.