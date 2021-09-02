روسيا تتطلع إلى تسيير سيارات شحن دون سائق بين أوروبا وآسيا

تتطلع وزارة النقل الروسية إلى فتح أهم طريق في روسيا أمام سيارات شحن دون سائق.

وكشف نائب وزير النقل الروسي كيريل بوغدانوف، أن فتح طريق "نيفا" الذي يربط العاصمة موسكو بثاني أكبر مدينة روسية (سان بطرسبورغ) أمام سيارات شحن دون سائق سيسبقه اختبار سير سيارات روبوتية على هذا الطريق.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن نائب وزير النقل أن الوزارة بصدد تقديم طلب لتنظيم سير سيارات شحن دون سائق على طرق محددة إلى مجلس الوزراء.

وقال جهاز الإعلام التابع لوزارة النقل إن تنفيذ مشروع تسيير سيارات شحن دون سائق، وهو المشروع الذي وافقت الحكومة الروسية عليه في وقت سابق، سيتيح بدء اختبار سير سيارات الشحن دون سائق على طريق "نيفا" اعتبارا من العام المقبل.

وأشار إلى أن التجربة ستمثل أول خطوة نحو استخدام سيارات دون سائق لنقل البضائع بين موسكو وبطرسبورغ على نطاق أوسع ابتداء من عام 2024، وإطلاق حركة سير سيارات الشحن دون سائق بين آسيا وأوروبا بحلول عام 2030.