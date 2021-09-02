روسيا تدعو ممثلي الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما

وقعت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية وحسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بروتوكول تعاون في المجال الانتخابي، ودعت بامفيلوفا ممثلي جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما (النواب) المقبلة.

ووفقا لبيان نشر على لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، فإن رئسية اللجنة إيلا بامفيلوفا أكدت أنه "من المهم جدًا أن تصبح منظمة ذات موقع دولي مسؤول شريكًا لنا. ونأمل أن يتمكن ممثلو جامعة الدول العربية بصفة مراقبين من إجراء تقييم موضوعي للانتخابات المقبلة لنواب مجلس الدوما والتأكد من شفافية النظام الانتخابي وتنافسية الانتخابات".

ودعت ممثلين عن جامعة الدول العربية للمشاركة في المراقبة الدولية للانتخابات وزيارة مراكز الاقتراع ومراكز المراقبة العامة كجزء من المراقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين يسعيان لإجراء تقييم مشترك لأنشطة الهيئات الوطنية لضمان الحقوق الانتخابية للمواطنين وتحسين مستوى التدريب المهني لمنظمي الانتخابات ودراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الانتخابي، بالإضافة إلى تطوير الثقافة الانتخابية للمشاركين في العملية الانتخابية.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة ممثلين من 54 دولة لمراقبة انتخابات مجلس الدوما (النواب) في روسيا الاتحادية.

وجاء في بيان للجنة الانتخابات، حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه: "في عام 2021، تمت دعوة ممثلي 54 دولة من 17 منظمة دولية و34 برلمانا وطنيا و36 هيئة انتخابية وطنية لمراقبة انتخابات نواب مجلس الدوما في اجتماع دوره التشريعي الثامن".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت وجود مخاطر كبيرة من التدخل الأجنبي في انتخابات مجلس الدوما، المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة في الوقت ذاته، إلى خطط لإجراء 184 تصويتاً مبكراً في 55 دولة للمواطنين الروس في الخارج .

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة لن يراقب الانتخابات البرلمانية الروسية بسبب مطالب الجانب الروسي للحد من عدد المراقبين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسف موسكو لعدول مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن إرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما في روسيا.

وسيجري التصويت في مجلس الدوما (النواب) والانتخابات الأخرى في يوم تصويت واحد هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2021، ويتضمن قرار لجنة الانتخابات المركزية إجراء انتخابات مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط: يجري انتخاب 225 نائباً بالقوائم الحزبية، و225 نائباً آخر بالدوائر الفردية.