الخارجية الروسية: استخدام واشنطن لكييف كسلاح مناهض لنا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أوكرانيا

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، تعليقاً على اللقاء بين الرئيسين، الأمريكي جو بايدن، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "استخدام واشنطن لكييف كسلاح مناهض لروسيا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة يمكن التنبؤ بها".

