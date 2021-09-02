السفارة الروسية ترد على تغريدة وزير فرنسي بخصوص لقاح "سبوتنيك V"

وجاء ردّ السفارة بعد تغريدة للوزير الفرنسي، كليمان بون، التي نشرها عبر حسابه الرسمي "تويتر"، يوم أمس الأربعاء، والتي تضمنت ملاحظة بخصوص استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V " في سلوفاكيا.
وكتب: "تدعي أن سلوفاكيا أنها طلبت مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V "، وتلقت 200 ألف فقط واستخدمت أقل من 40 ألف".
#Vaccin | Utile rappel des faits (suite) : la #Slovaquie avait commandé 2 millions de doses #Sputnik, elle en a reçu 200 000, utilisé moins de 40 000.— Clement Beaune (@CBeaune) September 1, 2021
👉🏻 99% des vaccins administrés sont ceux issus des contrats 🇪🇺
On continue ! #solidarité https://t.co/LiXwS7rdgD
وذكّرت السفارة الروسية وزير الخارجية الفرنسية أن "لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد يستخدم في 70 دولة، بإجمالي عدد سكان 4 مليارات نسمة".
وقالت السفارة الروسية على صفحتها الرسمية "تويتر": "كل شخص يتخذ قراره، 70 دولة يبلغ عدد سكانها 4 مليارات نسمة وافقت على لقاح "سبوتنيك V" وتستخدمه على نطاق واسع".
À chacun son choix. 70 pays avec la population totale de 4 mds de pers. ont reconnu le @sputnikvaccine et l'utilisent largement.— Russie en France (@AmbRusFrance) September 2, 2021
Utile rappel des faits: à croire @mpKieny, directrice de recherche à l’@Inserm, #SputnikV est «très certainement efficace».▶️▶️https://t.co/w0nLFqz672 https://t.co/utGVyPhFdF pic.twitter.com/XrHSJTq2gU
واستذكرت السفارة الروسية بباريس، تصريحات عالمة الفيروسات والأوبئة الفرنسية، ماري بول كييني، التي قالت في مقابلة تلفزيونية إن "اللقاح الروسي فعال".
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