الصناعة الروسية: قريبا ستظهر طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" بأسلوب "أوروس"

أشار وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إلى قرب ظهور طائرة "سوخوي سوبرجيت SSJ100" تحت العلامة التجارية "Aurus"، مؤكدا أن العلامة التجارية تعمل بالفعل جنبًا إلى جنب مع شركة "مروحيات روسيا".

وقال مانتوروف في كلمة خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الجمعة: "فيما يتعلق باستخدام العلامة التجارية "Aurus" بشكل عام، أعتقد أنه مع تطورها ستصبح أكثر شهرة، نظرًا لأنها شريحة متميزة، فقد بدأنا أول تعاون، على سبيل المثال، مع شركة (مروحيات روسيا). تم توضيح ذلك مرة أخرى في عام 2019: يتوفر تعديل للطائرة المروحية "Ansat" في إصدار "Aurus". أعتقد أن قرار (تصنيع) "SSJ100" بالتعاون مع "Aurus" ليس بعيد المنال".

في وقت سابق، قال مانتوروف إن روسيا ستمول إنشاء أحدث مقاتلة روسية "شيك ميت" بشكل مستقل، دون استثمارات أجنبية. في الوقت نفسه، يمكن للعملاء الأجانب تمويل إنشاء نسخة ذات مقعدين من الطائرة.

وأبصرت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" النور قبل 12 عاما. وتم إنشاؤها في إطار المشروع الدولي الذي يتضمن استيراد بعض المعدات من الخارج، لتسهيل دخولها إلى سوق العالم. إلا أن الغرب وضع العصي في دواليب المشروع الدولي عندما لجأ إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لإجبار روسيا على تغيير سياستها. ولهذا قررت روسيا أن تصنع طائرة جديدة من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" بإمكانات ذاتية، وتجهزها بمعدات من صنع روسي فقط.

وصرح نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، يوري بوريسوف، في سبتمبر/أيلول 2020، أن طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" الجديدة ستظهر بعد ثلاثة أعوام، وأنها ستخلو من معدات من صنع أجنبي.

وتُستخدم طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" خارج روسيا أيضا في المكسيك وتايلاند وكازاخستان. وتعاقدت الأمم المتحدة في مارس/آذار 2020 على استخدام طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" لنقل بعثات حفظ السلام.