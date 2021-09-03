بوتين يكشف عن سر بشأن الهاتف المحمول... فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على سؤال من مدير الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إنه لا يستخدم الهاتف المحمول.

في البداية، خاطب الصحفي ومدير الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، سيرجي بريليف، رئيس الدولة: "لقد نظرت للتو هناك، قبل أن تصعد المنصة، وتأكدت من أنك لست أنغيلا ميركل (المستشارة الألمانية) - وبالتأكيد فإنك لا تستخدم الهاتف المحمول، لذلك لن يرن خلال الحدث".

بعد ذلك، سأل الصحفي رئيس الدولة إذا كان يستخدم الهاتف المحمول أصلًا: "بالمناسبة، هل لديك هاتف محمول، فلاديمير فلاديميروفيتش؟".

أجاب بوتين: "لا".

وأضاف الرئيس مازحا: "يبدو لي أنه لم يكن من الصعب ملاحظة ذلك".

في شهر أغسطس/آب الماضي، وخلال اجتماع بين بوتين وميركل، رن هاتف فجأة في الكرملين، اتضح فيما بعد أن المستشارة الألمانية قد نسيت على ما يبدو إغلاق هاتفها الخلوي. أخرجت ميركل، هاتفها من جيبها، ويبدو أنها أوقفته أو حولته إلى الوضع الصامت. ولم يُظهر بوتين أي اهتمام بهذه الحادثة وواصل حديثه.