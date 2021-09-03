الإنترنت عبر الهاتف المحمول في روسيا من أرخص الأسعار في العالم

دخلت روسيا بين الدول الثلاث الأولى، التي تمتلك أرخص إنترنت محمول في العالم.

ووفقا لباحثين من موقع "StocksApps"، يبلغ متوسط ​​تكلفة 1 غيغابايت من حركة المرور في روسيا 29 سنتًا، أو ما يزيد قليلًا عن 21 روبل.

واحتلت إسرائيل وإيطاليا المركزين الأول والثاني، حيث تكلفة الغيغابايت من حركة المرور على الهاتف المحمول تبلغ 5 سنتات و27 سنتًا على التوالي.

وتشمل قائمة الدول التي فيها أغلى إنترنت محمول، اليونان والإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، حيث سيكلف غيغابايت واحد من بيانات الهاتف المحمول من 7 إلى 8 دولارات، أو نحو 500-600 روبل.