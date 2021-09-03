"فريق بوتين" يرقص ترحيبا بالوزير لافروف على أنغام الأغاني الروسية... صور

زار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جمهور العاملين في شركة "سيما لاند" التابعة لأورال في يكاترينبورغ.

حضر الحدث رجل الأعمال أندريه سيمانوفسكي وحاكم منطقة سفيردلوفسك يفغيني كويفاشيف.

Вот как приветствовали сегодня Сергея Лаврова в Екатеринбурге в офисе компании "Сима-ленд" (фото Арины Томашовой / @itsmycityekb) pic.twitter.com/fRVpv6nGx0 — Dmitry Kolezev (@kolezev) September 2, 2021

تجمع أكثر من خمسة آلاف شخص في قمصان وقبعات فريق بوتين في غرفة واحدة.

تصافحوا بالأيدي في الوقت نفسه وصفقوا ورقصوا على أنغام أغنية أوليغ غازمانوف "إلى الأمام، روسيا".

بالإضافة إلى ذلك، صرخ موظفو "سيما لاند"، بناء على طلب سيمانوفسكي: "نحن روسيا الموحدة" و"نحن فريق بوتين".