هيئة حماية المستهلك الروسية توضح حقيقة إغلاق البلاد بسبب جائحة كورونا

أوضحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، حقيقة إغلاق البلاد بعد زيادة تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة التطعيم من أجل إلغاء القيود الحالية.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، قالت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا: "لسنا بصدد الإغلاق... فهو غير مطلوب في روسيا حاليا".

وأضافت أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا لا يهدد روسيا الآن، ولكن من أجل إلغاء القيود الحالية، من الضروري التطعيم ضد "كوفيد 19".

وسجلت روسيا، اليوم، 18.856 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 6 ملايين و975 ألف و174 إصابة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 799 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 55 حالة في موسكو، ليبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد 185 ألف و611 حالة وفاة.

فيما نوه بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إلى تعافي 18 ألفا و690 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 6 ملايين و236 ألفا و738 شخصا.

ورفعت السلطات الروسية غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامنًا مع ازدياد عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد الفيروس، وخصوصًا في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية لانتشار الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

ومع تحسن الحالة الوبائية في البلاد وزيادة عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أوضح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الوباء "مستمر في الانخفاض" في العاصمة، مؤكدًا أن عدد الحالات المصابة، انخفض إلى النصف مقارنة مع شهر حزيران/يونيو، معلنًا في الوقت ذاته، عن إلغاء التدبير الذي يلزم أرباب العمل بتحويل ثلاثين في المئة من موظفيهم للعمل عن بعد، كما وتم إلغاء إلزامية ارتداء القفازات في وسائل المواصلات، مع الإبقاء على إلزامية الكمامات.