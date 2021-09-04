فيديو يكشف مروحية بوتين الخاصة من الداخل

ويظهر في الفيديو الذي نشر على "تلغرام" كيف يصعد رئيس الدولة على متن الهليكوبتر الخاصة حيث يستقبله قائد المروحية، ويجلس بوتين ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين مقابل بعضهما بعضا، بينما يجلس بقية المرافقين للرئيس الروسي على الجانب الأيسر من الأريكة.

وصفت قناة "بول 3" الروسية الجزء الداخلي للطائرة بأنه "متواضع وضيق".