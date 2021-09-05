وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى روسيا لبحث مسائل ذات اهتمام مشترك

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية، يبحث خلالها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية: "يتوجه وزير الخارجية يائير لبيد إلى موسكو، في زيارة عمل خاطفة، مساء الأربعاء، تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها نظيره سيرغي لافروف، لبحث قضايا ذات الاهتمام المشترك".

يشار إلى أن روسيا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في "اللجنة الرباعية الدولية"، التي تتوسط في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتوقفت المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، منذ 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.

ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية [غير شرعية بنظر القانون الدولي)، تم إنشاؤها على أراضي الضفة الغربية، التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني.

كما تمارس إسرائيل سياسة هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بدعوى عدم الحصول على رخص بناء من السلطات.