بدء العمل على إنشاء مركز بحثي ضخم في روسيا يزرع شرائح إلكترونية في الجسم

قال رئيس مؤسسة الشرق الأقصى للتكنولوجيا الفائقة في روسيا، رسلان ساركيسوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم العمل على إنشاء مركز بحثي ضخم في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك.

وقعت جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية (FEFU) ومؤسسة الشرق الأقصى للتكنولوجيا الفائقة (DFHT)، خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الشرقي، اتفاقية بشأن التنفيذ المشترك لإنشاء مشروع مركز موارد خاص بالتقنيات العصبية الغازية والميكانيكا الحيوية السريرية.

وقال ساركيسوف: "سيكون (المشروع الجديد) مركزا طبيا معقدا سيشمل عمليات وإعادة تأهيل وإنشاء عينات جديدة وأعمال بحثية في هذا المجال. على سبيل المثال، زرع رقائق في الجسم".

ونوه رئيس مؤسسة الشرق الأقصى للتكنولوجيا الفائقة إلى أن المشروع من المخطط أن ينطلق في غضون عام.

ونوه ساركيسوف إلى أن جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (FEFU)، لديها بالفعل قاعدة علمية للعمل في هذا الاتجاه، وأن إنشاء هذا المركز يجعل هذه القاعدة أضخم وأكبر، قد تفتح الباب لتنفيذ عمليات بحثية وعلمية لأهداف تجارية أيضا، بالإضافة للعلمية.

وأشار ساركيسوف إلى أن التمويل المخطط له قد يصل إلى 350 مليون روبل تقريبا، وسيتم تنفيذ المشروع في المركز العلمي والتكنولوجي للابتكار في روسيا (INTC).

وبين ساركيسوف أن هذا المشروع قد يكون "بداية لإنشاء مجموعة تقنية إلكترونية دولية هنا". منوها إلى أن التقنيات التي سيتم استخدامها في مركز الموارد ستسمح للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي أو أولئك الذين تعرضوا لحوادث مؤلمة بالتغلب على الآلام الوهمية.