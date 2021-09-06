الدفاع الروسية تعلن زيادة قوات الاحتياط في الجيش 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها قررت زيادة عدد قوات الاحتياط في الجيش، دون ذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بزيادة عدد جنود الاحتياط".

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية العدد الحالي لقوات الاحتياط الروسية، أو نطاق الزيادة المخطط لها.

في أغسطس الماضي، أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن هناك خططا لإنشاء احتياطي عسكري قوامه 38 ألف شخص في المنطقة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم نقل وحدات الاحتياط من المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى، وكذلك الأسطول الشمالي، إلى منطقة كالينينغراد قبل تدريبات 2021.

ستقام مناورات زاباد الروسية البيلاروسية 2021 في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر/أيلول الجاري تحت قيادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في البلدين.

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