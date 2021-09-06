خبير يشرح سبب الطلب العالمي على "إس-400"

أكد الخبير العسكري يوري كوتينوك، أن منظومة "إس-400" تعتبر أفضل وسائط الدفاع الجوي المتوفرة في العالم.

وقال الخبير في تصريحات صحفية، إن المقارنة بين "إس-400" ونظيراتها الأجنبية، وبالأخص "باتريوت" الأمريكية تُظهر أن "إس-400" أفضل وسائط الدفاع الجوي في العالم ولذلك هناك طلب هائل عليها، بحسب ما ذكر موقع "politexpert".

وأتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات مدير التعاون العسكري التقني بين روسيا ودول العالم، حيث قال دميتري شوغايف إنه لا يرى مانعا لتوريد منظومات "إس-400" لبيلاروسيا.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد قال إن بلاده ستحصل من روسيا على عشرات الطائرات العسكرية وأهم أسلحة الدفاع الجوي في أقرب وقت.

وأشار الخبير إلى أن بيلاروسيا أحد شطري دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا ولذا فإن توريد الأسلحة الدفاعية الروسية لها أمر منطقي وضروري لتعزيز القدرات الدفاعية لروسيا مع العلم أن الخطر الأكبر على أمن روسيا يأتي من الغرب.

وستتمكن روسيا بفضل منظومات "إس-400" في حال توريدها لبيلاروسيا، من مكافحة طائرات وصواريخ العدو أثناء تحليقها نحو روسيا. كما أن وجود "إس-400" في بيلاروسيا سيساعد على توحيد الدفاعات الجوية البيلاروسية والروسية وفقا لرؤية الخبير.