الأمن الروسي يعتقل 4 من عناصر "داعش" لتورطهم بارتكاب جرائم إرهابية جنوبي البلاد

اعتقل جهاز الأمن الروسي أربعة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، كانوا يخططون لهجمات على ضباط إنفاذ القانون في جمهورية إنغوشيا، حسب البيان الصادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وجاء في البيان: "تم الكشف عن نشاط اتباع للتنظيم الإرهابي الدولي "داعش".. المتورطين في التحضير لجرائم إرهابية وارتكابها في جمهورية إنغوشيا ... تم اعتقال أربعة مواطنين من روسيا أقاموا اتصالات مع أعضاء من التنظيم الارهابي الدولي "داعش" عبر الإنترنت لتنسيق التحضير للجرائم الإرهابية وارتكابها، بما في ذلك الهجمات على ضباط إنفاذ القانون باستخدام الأجهزة المتفجرة والأسلحة الباردة، اضافة الى نشر الدعاية للفكر الإرهابي بين مواطني روسيا".

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في الأشهر الماضية، في مدينتي موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا، أعدها عناصر من تنظيم "داعش" (التنظيم محظور في روسيا)، مضيفة أنه تمت تصفية ستة مسلحين، واعتقال اثنين آخرين.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا إلى تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.