افتتاح مهرجان قازان الدولي السابع عشر للسينما الإسلامية بمشاركة العديد من الدول العربية

أقيم حفل افتتاح مهرجان قازان الدولي السابع عشر للفيلم الإسلامي في مدينة قازان، وعُقد الجزء الرسمي من المنتدى واسع النطاق، حيث اجتمع ممثلو صناعة السينما من جميع أنحاء روسيا والدول الإسلامية.

أصبحت عاصمة جمهورية تتارستان، مدينة قازان، عاصمة العالم الإسلامي السينمائي لعدة أيام، وفتحت الأبواب أمام المشاركين في المهرجان كفرنسا، إسرائيل، قطر، تونس، الجزائر، الكويت، الأردن، إيران، أفغانستان، تركيا، بحسب ما ذكر موقع "consultant".

يقام مهرجان الأفلام في عاصمة تتارستان في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر/أيلول. خلال منتدى الأفلام، سيتم تقديم حوالي 100 فيلم.

View this post on Instagram A post shared by Казанский Кинофестиваль (@kazan_film_fest)

يتضمن برنامج المسابقة العديد من أنمتط الأفلام، روائي طويل، وثائقي طويل، روائي قصير، قصير، بالإضافة إلى "المسابقة الوطنية" التي تعرض أفلام مخرجي تتارستان.

قال إلتشين موساوغلو، رئيس لجنة المنافسة، ومخرج الأفلام الأذربيجاني: "لقد شاهدت بالفعل العديد من أفلام تتارستان. أنا حقا أحبهم. بفضلهم، تعلمت المزيد عن التتار وجمهوريتهم".

View this post on Instagram A post shared by Казанский Кинофестиваль (@kazan_film_fest)

كجزء من برنامج المهرجان، سيتم عرض أفلام لمخرجين من دول مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية والعالمية الإسلامية. كما سيتم استكمال البرنامج بأقسام "العالم التركي"، "سينما جنوب آسيا"، "الإسلام في روسيا"، "زاوية: سينما أفغانستان" و"مناسبة خاصة للمهرجان" و"الذكرى المئوية الثانية لميلاد فيودور دوستويفسكي".

View this post on Instagram A post shared by Казанский Кинофестиваль (@kazan_film_fest)

سيكون ابتكار هذا العام هو سوق الأفلام الإقليمي، والذي سيجمع بين صانعي الأفلام المستقلين والمخرجين وشركات التوزيع المهتمين بالترويج للسينما الإقليمية. قد ينتج عن ذلك إنشاء كتالوج للأفلام الإقليمية، ومساعدة أي سينما لتقوم بشكل مستقل.