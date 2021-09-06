استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي سامي أحمد بشير، وزير الرياضة الليبي، عبدالشفيع الجويفي والمستشار الشخصي لرئيس مجلس النواب الليبي السفير عبد الباسط بدري.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، والمنشور على موقعها الرسمي، أجرى الطرفان الروسي والليبي، خلال المحادثات، تبادلا شاملا لوجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية الليبية الودية.

© Sputnik بوغدانوف يستقبل وفدا من الرئاسي الليبي ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

وبدوره، شدد الجانب الروسي على أهمية مراعاة الاتفاقات الليبية بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بحلول الـ 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام 2510 و 2570.