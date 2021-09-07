شركة إيروفلوت للطيران توقف ستة طيارين عن العمل لرفضهم التطعيم ضد كورونا

أعلن المتحدث باسم شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران، ميخائيل ديومين، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف ستة طيارين من الشركة عن العمل لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .

موسكو - سبوتنيك. وقال ديومين، إن "ستة طيارين من الشركة أوقفوا بأوقات مختلفة عن العمل وأرسلوا في إجازة بدون أجر لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال سابقا إن إجبار المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا أمر غير مقبول، داعيا إلى ضرورة إقناع المترددين بتلقي اللقاح.

وأعرب رئيس الدولة عن اعتقاده بوجوب إقناع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح بإلحاح، لكن مع احترامهم التام.

وفي وقت سابق عبر بوتين عن اعتقاده بأن التطعيم من كورونا هو الطريق الأفضل لتجاوز الجائحة.

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