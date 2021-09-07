الطيارون العسكريون الروس يتسلحون برشاشات من طراز "بي بي كا-20"

قررت القوات الجوية الروسية تزويد عدة الطوارئ لطياري الطائرات الحربية ببندقية رشاشة الصغيرة من طراز "بي بي كا-20".

وكان بإمكان الطيارين العسكريين الروس سابقا أن يأخذوا معهم في الطائرة المسدسات والقنابل اليدوية.

وأخبر مصدر في قطاع صناعة الطائرات وكالة "سبوتنيك" بأن قيادة سلاح الجو الروسي قررت ضم الرشاش "بي بي كا-20" إلى عدة الطوارئ لطياري الطائرات المقاتلة والمقاتلات القاذفة وقاذفات القنابل.

وتضم عدة الطوارئ لطياري الطائرات الحربية، عادة، الدواء والغذاء والسكين وأجهزة الاتصال اللاسلكي المحمولة وغيرها من التجهيزات والمواد التي يحتاجها الطيار لتأمين حياته على الأرض في حال اضطر إلى مغادرة طائرته والهبوط بالمظلة.

ويزن الرشاش "بي بي كا-20"، وهو من منتجات الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، 2.9 كيلوغرام. ويتسع مخزنه لـ30 خرطوشة.