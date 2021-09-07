شركة "كاماز" الروسية تعرض منتجا ثوريا في مجال النقل... صورة

عرضت شركة "كاماز" الروسية لصناعات الشاحنات، منتجا ثوريا في مجال النقل، وهو عبارة عن حافلة تعمل بالهيدروجين، وذلك في إطار جهود تحسين جودة النقل والمحافظة على البيئة.

وراعت الشركة مؤشرات السلامة، لذا ثبتت خزانات الهيدروجين على سطح الحافلة، تحسبا لحالات التسرب.

وبإمكان الحافلات العاملة بالهيدروجين السير لمسافة 250 كيلومترا بعد عملية الشحن، لذا يمكن استخدامها في المسافات والطويلة.

وتحتوي مقصورة الركاب في الحافلة الهيدروجينية الجديدة على 33 مقعدا، وتصل سرعتها إلى 80 كم في الساعة. وهي مجهزة بشاشات، ومقابس لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، كسائر وسائط النقل في معظم مدن البلاد.

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ويواصل المختصون العمل على هذا المنتج الثوري، حيث تجرى الاختبارات بالقرب من موسكو، حيث يوجد محطة وقود الهيدروجين، ومن المحتمل أن تكتمل الاختبارات في عام 2023، لإطلاقها في الشوارع.