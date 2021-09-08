بيسكوف: بوتين ذهب في إجازة رفقة شويغو الى غابات التايغا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد رحلة الى الشرق الأقصى، ذهب في إجازة رفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو الى غابات التايغا.

هذا وشارك الرئيس الروسي في وقت سابق، بالمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، ليزور بعد ذلك منطقة أمور.

وتفقد مرافق البنية التحتية في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، كما وإلتقى حاكم المنطقة فاسيلي أورلوف.

وقال بيسكوف، " الرئيس ذهب رفقة وزير الدفاع الى سيبيريا، في إجازة عادية، الى التايغا والجبال، والمشي والهواء النقي".

وبحسب تصريحات بيسكوف، فإن بوتين سيعود الى موسكو بعد ظهر يوم الأربعاء.

يذكر بأن الرئيس الروسي كان قد قضى في بداية العام إجازة في منطقة التايغا رفقة وزير الدفاع، حيث قام شويغو، بإطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التي يمارس فيها هوايته في صناعة الحرف اليدوية.

وظهر بوتين وهو يقود سيارة مجنزرة خاصة للتضاريس الوعرة، ليتناول لاحقا الشاي رفقة وزير الدفاع في الهواء الطلق.