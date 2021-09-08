الخارجية الروسية: موسكو ترحب بقرار السلطات الليبية الإفراج عن الساعدي القذافي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، ترحيب موسكو بقرار السلطات الليبية إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "نرحب بقرار المجلس الرئاسي الليبي. نأمل أن يساعد إطلاق سراح نجل القذافي والمقربين منه، وكذلك إعادة دفن رفات الزعيم السابق، في أن يتغلب الليبيون على الأعباء المتراكمة على مدى سنوات من النزاع الداخلي، وأن يكون خطوة هامة على طريق المصالحة الليبية واستعادة السلام والاستقرار في هذه الدولة الصديقة".
هذا وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان الإفراح عن الساعدي معمر القذافي تنفيذا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام، غير أنه كان من المفترض أن يصدر البيان عن وزارة العدل لكن الدبيبة أصدر البيان باسم الحكومة.
وذكر البيان أنه جرى "تسليم الساعدي إلى عائلته وفقا للإجراءات القانونية، ولم يذكر الوجهة التي اتجه إليها، غير أن المقربين منه أكدوا أنه اتجه إلى إسطنبول.
شمل قرار الساعدي القذافي وأحمد رمضان الأصيبعي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر
مصادر برلمانية أكدت لـ"سبوتنيك"، أن عملية الإفراج تعد ورقة سياسية لتحالفات جديدة وإحياء محادثات "داكار" التي جرت في العام 2018.
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