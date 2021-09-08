الكرملين: التهديد المحتمل لروسيا من أفغانستان يتمثل بتهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى تهديدا محتملا لروسيا من أفغانستان يتمثل بتهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي إن كانت روسيا ترى تهديدا متأتيا من أفغانستان: "يمكن أن يأتي التهديد من أفغانستان ولقد تحدثنا عن هذا عدة مرات، وهو: تهريب المخدرات وتسلل الجماعات الإرهابية".

وأضاف بيسكوف أن موسكو لا تخطط حاليا لإجراء أي محادثات مع السلطات الأفغانية.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن موسكو لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان، المقرر انعقاده في الثامن من الشهر الجاري.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا بشأن أفغانستان على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، سيعقد في الثامن من سبتمبر/ أيلول، مشيرا إلى أنه أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات ومحادثات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، قد دخلت، منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ولا سيما النساء والفتيات.