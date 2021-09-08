وزارة الصحة الروسية تكشف عدد ضحايا انفجار الغاز في نوغينسك... فيديو

قال أليكسي كوزنتسوف، مساعد وزير الصحة في روسيا، إنه وفقًا لأحدث البيانات، نتيجة للحادث الذي وقع في نوغينسك، توفي شخص، وأصيب تسعة آخرون، بينهم طفلان، وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى.

وشهدت مدينة نوغينسك انفجارا سببه الغاز في أحد الأبنية في شارع (28 يوليو/تموز) أدى لانهيار في الطابقين الثاني والثالث من المبنى وجزئيا الطابق الرابع.

تم إجلاء أكثر من 170 شخصًا. وأفادت الخدمة الصحفية للمقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ في روسيا عن تسعة ضحايا.

وبحسب خدمات الطوارئ في المنطقة، فإنه من الممكن أن يكون ثلاثة أشخاص موجودين تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما ورد لاحقًا أنه تم العثور على جثة الضحية الأولى.

وقال كوزنيتسوف للصحفيين "حتى الساعة 12:00، نتيجة حادث وقع في مبنى سكني في مدينة نوغينسك بمنطقة موسكو، توفي شخص وأصيب تسعة أشخاص، من بينهم طفلان. ونقل أربعة بالغين وطفلين إلى المستشفى، أحدهم رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وحالته خطيرة. والباقون في حالة متوسطة الخطورة. وتلقى ثلاثة من الضحايا المساعدة في العيادات الخارجية".