وزير خارجية روسيا يعلن عن انحسار مفعول "اللقاح المضاد للنازية"

وتلقى العالم "اللقاح المضاد للنازية" بعد هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وتمت محاكمة أركان النظام النازي في عام 1945. إلا أن "فيروس النازية" بدأ ينتعش في بعض الأماكن بأوروبا أخيرا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، قال في رسالة وجهها إلى المؤتمر الدولي حول مكافحة الفاشية:

إن مفعول اللقاح المضاد لفيروس النازية بدأ يتضاءل في أوكرانيا وبلدان البلطيق حيث يرفع متطرفون معادون لروسيا رؤوسهم ويقدمون على تدنيس وتدمير تماثيل جنود الجيش الأحمر الذين خلصوا العالم من الطاعون البني.