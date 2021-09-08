"أنتيم" الروسية لاستئجار السيارات تدرس دخول السوق القطري

وقالت الشركة في بيان " تفكر شركة (أنيتيم) و Anytime Prime Car Subscription Car Service في منح حق الامتياز في السوق القطري. ... توقيت الإطلاق المحتمل لمشروع حق الامتياز لقطر، وفقًا لتوقعات متحفظة، هو بحلول كأس العالم لكرة القدم 2022. ومع ذلك، تتوقع الشركة تنفيذ المشروع في وقت سابق".

أعلنت الخدمة عن إطلاق مشروع حق الامتياز في مايو 2021. كما أشارت الشركة، بالإضافة إلى قطر، يبدي ممثلو بلدان رابطة الدول المستقلة ومنطقة الشرق الأوسط اهتماما بإطلاق امتياز لمشاركة السيارات.