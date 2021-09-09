موقع روسي يصد أكبر هجوم لحجب الخدمة في تاريخ الإنترنت

أعلنت شركة "ياندكس" الروسية للبحث على الشبكة العنكبوتية، أن المتخصصين لديها تمكنوا من صد أكبر هجوم إلكتروني لحجب الخدمة في تاريخ الإنترنت، حيث وصل كم الهجوم إلى نحو 20 مليون طلب في الثانية "إر بي إس".

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "تمكن المتخصصون لدينا بالفعل من صد هجوم قياسي بأكثر من 20 مليون "إر بي إس" (طلب في الثانية) وهذا هو أكبر هجوم في تاريخ الإنترنت بأكمله. وهذه واحدة من بين العديد من الهجمات الموجهة ليس فقط إلى "ياندكس"، ولكن أيضًا ضد العديد من الشركات الأخرى في العالم".

ويمتلك محرك البحث "ياندكس" نحو 60% من نسبة البحث على المحركات في روسيا، ويأتي في المرتبة الخامسة بالنسبة لمحركات البحث على مستوى العالم بمعدل وصل إلى 150 مليون عملية بحث (في 15 أبريل/نيسان 2012)، وأكثر من 25 مليون زائر يوميا (مايو/أيار 2012). وترى الشركة صاحبة المحرك أن دورها هو محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي تشغل بال الباحثين.

البحث بواسطة "ياندكس" له ميزات مثل البحث المتوازي، والذي يقدم نتائج من كل فهرس الشبكة الرئيسي ومصادر المعلومات المتخصصة، التي تشمل الأخبار والمدونات والتسوق والصور والفيديو وصفحات الويب المفردة.

كما يمكن الوصول إلى نواتج البحث من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الرقمية، بالإضافة إلى البحث على شبكة الإنترنت يوفر "ياندكس" مجموعة واسعة من خدمات البحث المتخصصة.

أيضا يوفر "ياندكس" خدمة البريد الإلكتروني (بالإنجليزية: Yandex Mail) هو خدمة بريد إلكتروني مجانية من شركة ياندكس أطلقت، في 26 يونيو/حزيران 2000، وفيه فلترة للبريد المزعج تلقائيا باستخدام منتج شركة أخرى يسمى سبامو بروني (Spamooborony)، والتحقق من عدم وجود فيروسات في رسائل البريد باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات در دوت ويب (Dr.Web)، النظام أيضا له القدرة على تحويل الرسائل من اللغات الأجنبية الأخرى.