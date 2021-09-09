وزراء صحة مجموعة الـ20 يصنفون لقاح "سبوتنيك V" الأفضل للوقاية من كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزراء الصحة في اجتماع مجموعة العشرين، وصفوا لقاح " سبوتنيك-V" بأنه أفضل دواء للوقاية من فيروس كورونا.

وقال موراشكو في كلمة خلال منتدى الابتكارات الاجتماعية للمناطق، اليوم الخميس: "على مدار العقد الماضي، ربما يكون هذا هو الاختراق الأول في العلوم الطبية، عندما يكون الدواء معروفًا في جميع أنحاء العالم ويتم الوثوق به. الآن في مجموعة العشرين، يتحدث وزراء الصحة على أن"سبوتنيك" هو أفضل دواء للوقاية".

وأشار موراشكو إلى أن أكثر من 1.2 ألف جهاز طبي ظهر في الأسواق خلال فترة الوباء، وفي فترة زمنية قصيرة، بما في ذلك ظهور الأدوية التي تنقذ الأرواح.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/آب 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V" والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا، وهما لقاح "إبيفاك كورونا" من إنتاج مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريبنادزور"، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.