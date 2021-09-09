بوتين يعلن موعد توقيع اتفاقية توحيد سوقي الغاز الروسي والبيلاروسي

وأشار بوتين إلى أن حجم التجارة بين روسيا وبيلاروسيا تجاوز أرقام ما قبل الوباء، وبحسبه فإن البلدين ينتقلان إلى سياسة صناعية موحدة.

وقال في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "هذا العام، عادت التجارة إلى مسار النمو وتجاوزت بالفعل مستوى ما قبل الوباء. وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز، بلغت 17.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 34.9% - نمو 35% تقريبًا".

علاوة على ذلك، وفقا له، تنص الاتفاقية على توحيد أسواق النفط والمنتجات النفطية، وكذلك إنشاء سوق موحد للكهرباء.

وأشار بوتين إلى أن قضايا عودة الطيران بين روسيا وبيلاروسيا لو تطرح أثناء الاجتماع مع لوكاشينكو.

بدوره الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أشار إى أن التكامل بين بيلاروس وروسيا يعود بالنفع على الطرفين. مشيرا لعدم وجود شيء سيء بالنسبة لشعبي البلدين.

وقال: كل شيء يهدف إلى زيادة رفاهية شعوبنا.

يتبع...