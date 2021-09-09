روسيا تقدم تعازيها للولايات المتحدة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، عن تعازيه للولايات المتحدة قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان: "في 11 سبتمبر، سيكون قد مر 20 عاما بالضبط على الأحداث المأساوية في نيويورك، حيث قُتل ما يقرب من 3000 من الأبرياء".

وأردف بالقول: "نتقدم بتعازينا إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لعائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الأعمال الإرهابية".

وأضاف نيبينزيا أن الإرهاب "شر أساسي" لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال الجهود الدولية المشتركة.

في وقت سابق يوم الخميس، زار أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النصب التذكاري والمتحف في 11 سبتمبر في مدينة نيويورك، الواقع في الموقع السابق للبرجين التوأمين، اللذين دمرا في هجمات عام 2001.

لقي 2977 شخصا مصرعهم في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن والطائرة المخطوفة التي تحطمت في ولاية بنسلفانيا دون الوصول إلى هدفها المفترض.