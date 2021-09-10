تصفية إرهابيين في داغستان خلال عملية لمكافحة الإرهاب...فيديو

أفاد المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أنه تم تصفية اثنين من المسلحين في منطقة بويانسك في جمهورية داغستان خلال عملية مكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: "عثرت قوات الأمن على إرهابيين في منطقة الغابات في بويانسك في داغستان جنوبي روسيا، وطلب منهم تسليم أنفسهم. وقاموا بفتح النار على ضباط إنفاذ القانون ما أدى إلى تصفيتهما. وعثر في مكان الاشتباك على أسلحة آلية وذخيرة وعبوة ناسفة كانت جاهزة في سيارة الإرهابيين".

وأضاف البيان بانه لم تقع إصابات في صفوف قوات الأمن كما ويقوم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، بإجراء عمليات بحث وتحقيق حول الواقعة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع أجهزة الأمن الفدرالية الروسية، مطلع العام الحالي، أن حماية المواطنين الروس من التهديدات الداخلية والخارجية على رأس أولويات قيادة البلاد، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه العالم هو الإرهاب، مشيدا بعمل الاستخبارات الروسية.