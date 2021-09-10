"غازبروم": اكتمل بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2 " اليوم بالكامل

وقالت الشركة في بيان "في اجتماع عمل صباحي فيJSC Gazprom، قال رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر إنه صباح اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت موسكو ، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2) بالكامل".

يتبع...