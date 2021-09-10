الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي... فيديو

وصل السفير الأمريكي جون سوليفان، اليوم الجمعة، إلى مقر الخارجية الروسية بعد استدعائه من طرف السلطات الروسية.

قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إنه تم استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بسبب تدخل واشنطن في الانتخابات، قائلا "سبب استدعاء السفير سوليفان إلى وزارة الخارجية هو تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات"، دون أن يحدد مزيدا من التفاصيل.

في غضون ذلك، قال السكرتير الصحفي للسفارة الأمريكية لدى روسيا، جايسو ريبهولتس لوكالة "سبوتنيك"، "يوم الجمعة 10 سبتمبر، التقى السفير سوليفان مع نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية لدعم التزام الرئيس بايدن بعلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا."

أشارت بعض وسائل الإعلام الروسية إلى أن سبب الاستدعاء يرجع إلى رفض السلطات الأمريكية منح عدد من الصحفيين الروس الاعتماد لتغطية أحداث 11 سبتمبر/ أيلول الجاري في نيويورك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية.

هذا ولم تدم مدة زيارة سوليفان لمقر الخارجية الروسية سوى 20 دقيقة.