روسيا تسلم 12 مركبة استطلاع قتالية للجيش الطاجيكي

سلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، للجيش الطاجيكي 12 مركبة استطلاع قتالية روسية مطورة من طراز "بي إر دي 2 إم".

ووفقا لبيان صادر عن الدفاع الروسية، "سلمت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي إلى القوات المسلحة في جمهورية طاجيكستان 12 مركبة استطلاع حديثة من طراز بي إر دي 2 إم مع مجموعات من قطع الغيار لها وأسلحة صغيرة".

يذكر أن مركبة "بي أر دي إم-2" هي مركبة استطلاع برمائية مدولبة، سوفيتية الصنع دخلت الخدمة في 1962 في الجيش السوفيتي لتحل محل مركبة الاستطلاع الأقدم "بي أر دي إم-1"، سلحت المركبة برشاش ثقيل من عيار 14.5 ملم ورشاش محوري متعدد الاستخدامات عيار 7.62.

وظهرت نماذج أسلحة روسية حديثة في معرض "أرميا 2021" الذي اختتم فعالياته في 28 أغسطس/آب في ريف العاصمة الروسية موسكو، حيث عرضت نحو 1.5 ألف شركة روسية وأجنبية أكثر من 28 ألف قطعة من منتجاتها التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري أو مزدوج عسكري وسلمي.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن معرض "أرميا 2021" شهد توقيع 45 عقدا لتوريد ما قيمته أكثر من 500 مليار روبل للقوات المسلحة الروسية.