ميدفيديف يحذر من أزمة الهجرة المحتملة إلى روسيا من أفغانستان

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من خطر أزمة الهجرة المحتملة على خلفية الفرار الجماعي من أفغانستان.

وقال ميدفيديف في تصريح لصحيفة "غازيتا" الروسية: "عشرات الآلاف من الناس اضطروا إلى مغادرة وطنهم بحثا عن حياة سلمية. حتى الآن، يشكل المواطنون الأفغان إحدى أكبر مجموعات اللاجئين الذين يسعون للخلاص في أوروبا. كما أن جولة جديدة من أزمة الهجرة تهدد روسيا ودول آسيا الوسطى".

وفي وقت سابق، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد لن تسمح بظهور هجرة جماعية من أفغانستان إلى أوروبا.

في آب/ أغسطس، أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمرا دوليا في أيلول/ سبتمبر لمعالجة قضية إعادة توطين اللاجئين من أفغانستان في دول أجنبية.