زاخاروفا تكشف عن سبب استدعاء السفير الأمريكي إلى وزارة الخارجية الروسية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن واشنطن شريك أساسي بدعم "التصويت الذكي" المعد من قبل "صندوق مكافحة الفساد" (المحظور في روسيا).

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي المخصص بشأن استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى الخارجية الروسية: "دعوة السفير الأمريكي جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية هي مرتبطة بحقيقة أن واشنطن تدعم "التصويت الذكي" المعد من قبل "صندوق مكافحة الفساد".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "لقد تم بالفعل نشر الكثير من المواد بوساطة هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" وتبين أن المصدر الأساسي من الولايات المتحدة.

وتابعت زاخاروفا قائلة إن "كل الشركات التي شاركت في تطويره مرتبطة بشكل ما بالبنتاغون".

ووصل السفير الأمريكي جون سوليفان، اليوم الجمعة، إلى مقر الخارجية الروسية بعد استدعائه من طرف السلطات الروسية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إنه تم استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بسبب تدخل واشنطن في الانتخابات، مبينا: "سبب استدعاء السفير سوليفان إلى وزارة الخارجية هو تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات"، دون أن يحدد مزيدا من التفاصيل.