سفير روسيا في واشنطن يقترح على الولايات المتحدة إحياء الحوار حول مكافحة الإرهاب

اقترح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، على الولايات المتحدة في ذكرى هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، إحياء الحوار الثنائي بين البلدين حول مكافحة الإرهاب.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب أنطونوف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الجانب الروسي مستعد لإحياء العمل في هذه الصيغة. هذه أولوية طبيعية بالنسبة لنا. يجب أن نتجاهل جميع التناقضات والخلافات، وأن نتعاون من أجل أمن ورفاهية ليس فقط دولتينا، ولكن أيضاً البشرية جمعاء. يجبرنا على ذلك وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

يذكر أن الحوار تحت إشراف وزارة الخارجية الروسية والخارجية الأمربكية جرى في عامي 2018-2019.