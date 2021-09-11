السفير الروسي في كابول: كنا نعلم منذ أسبوع بأنه لن يكون هناك حفل تنصيب للحكومة الأفغانية في 11 أيلول

أعلن السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، اليوم السبت، أن موسكو كانت مستعدة لصعود حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، إلى السلطة.

وقال جيرنوف في تصريحات لقناة "سولوفييف لايف" التي تبث على منصة "يوتيوب": "لقد أنشأنا قنوات اتصال خلال الـ 7 أو 8 سنوات الأخيرة، ولذلك دخلنا المرحلة الجديدة في أفغانستان جاهزين. بالنسبة لنا هذه السلطة ليست غريبة ولذلك لم نهرب من كابول على عكس الغربيين".

وأوضح جيرنوف أن روسيا كانت على علم منذ أسبوع بعدم وجود أي حفل لتنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة في 11 سبتمبر/أيلول، لافتا إلى أن البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول، تجمعها علاقات عمل بحركة طالبان.

وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو تعمل على حل مسألة تقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وفيما يخص حركة الطيران الداخلية في البلاد، قال جيرنوف: "حركة النقل الجوية الداخلية في أفغانستان تتحسن ولو لم تكن بالحجم نفسه في السابق".

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.