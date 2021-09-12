لأول مرة.. تنفيذ إنزال ليلي في مناروات "غرب 2021"

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد: "لأول مرة ليلاً، نفذت عملية إنزال أكثر من 600 جندي مع أسلحة ومعدات و30 ناقلة مدرعة من طراز BMD-2K-AU و BMD-4M في ساحة تدريب ستروغي كراسني في منطقة بيسكوف".

وبحسب البيان: "تم تنسيق عملية الإنزال بمساعدة أنظمة الملاحة الحديثة وأجهزة الرؤية الليلية. واستولت الوحدات الفرعية على المطار الميداني ودمرت العدو الوهمي بدعم من أنظمة المدفعية والدفاع الجوي".

وشاركت أكثر من 20 طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل 76" في العملية، والتي نفذت في وقت واحد إطلاق وحدات محمولة جواً من ارتفاعات 600 إلى 4000 متر على موقعين للهبوط.

وتم تغطية المظليين بطواقم مقاتلات "سو 30 إس – إم" وطائرات الهليكوبتر مي 8 أ إم تي إتش و مروحية "كا 50".

تُجرى التدريبات الاستراتيجية للقوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا كل عامين. في الفترة من 10 إلى 16 أيلول / سبتمبر في تسعة نطاقات تدريب في روسيا وبحر البلطيق، وكذلك في خمسة ساحات تدريب تابعة للقوات المسلحة في بيلاروسيا.